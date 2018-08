Magerion Zimmer-Bradwurst

Die Schnäbel von Avalon

Aus Hanfblatt 04/01 - az

Gibt es Bücher, die man an beliebiger Stelle aufschlägt, aus denen man ein paar Zeilen liest und dann unmittelbar und ohne die sonst üblichen Umschweife zu lachen anfängt? Ja, die gibt es, aber bestimmt nicht im industriellen Buchhandel. Es gibt sie zum Beispiel bei "Books on demand" sprich "Bücher auf Nachfrage", und dort sind sie, weis die die Grenzen des publizistischen Fassungsvermögens weit überschritten haben. Denn sie machen sich nicht nur über Alles lustig, nein sie führen auch das Metier selbst ad absurdum, weil sie absurd sind, was zu beweisen war.

Die "Schnäbel von Avalon" sind eine dieser bekifften Naga-Perlen. Die Autorin Magerion Zimmer-Bradwurst nimmt sich den benebelten Fantasy-Weltbestseller zur Brust und saugt die Enzyklopädie einer belatzhosten Artus-Fantasie in einen armagedonischen Mahlstrom mütterlicher Zerstörungswut. Ein noch überschaubares ekstatisches Name-dropping, zurecht heißt es auf dem Einband: "Warum 1200 Seiten lesen, wenn man die Story hier auf 120 bekommt?" Neugierig geworden? Dann zitiere ich wahllos: "Ein grelles Funkeln, wie von einer geschickt geworfenen Blendgranate lag über Worgaime. Mit einer schnellen Bewegung streute sie Kräuter in die mit Wein gefüllte Terrine. Den ersten Schluck trichterte die Herrin der Heiligen Insel dem überraschten Priester ein, der rasch zusammensank. Dann ging sie herum und alle folgten dem Beispiel des Gottesmannes. Diese Droge würde die lahmen Hirne ein paar Umdrehungen schneller laufen lassen. Viele hatten getrunken, der Rest musste ohne Drogen ausflippen. Ein bisschen Blendwerk, Hokuspokus und ein paar faule Zauber, dann trat Worgaime teuflisch kichernd den Rückzug an. Der Saal brodelte." Und mehr davon: "Das Land war zwar kalt und karg, aber die Spielzeugindustrie florierte und die Druidenpraxen für Haut- und Geschlechtskrankheiten gingen gut."

Und einen hab ich noch: "Morgrause trieb es in jenen Jahren recht ungeniert mit Otter Pentagon - warum hätte sie auch gerade ihn auslassen sollen? - und drohte gerade, ihre Eroberungszüge auf die männliche Bevölkerung überseeischer Territorien auszudehnen, als sie an Mork von Orkni verheiratet wurde."

Das ist Kifferlektüre.

(az)